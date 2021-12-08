Japonya hizmet sektörü güven endeksi arttı

küresel ekonomilerde güven endeksleri açıklanmaya devam ediliyor. Japonya'da hizmet sektörü güven endeksi de kasım ayında 0,8 puan artışla 56,3 seviyesine yükseldi.

Japonya'da hizmet sektörü güven endeksi, kasım ayında koronavirüs vaka sayılarının düşük seyretmeye devam etmesi ve yüz yüze verilen hizmetlere taleplerin artmasıyla 0,8 puan artarak 56,3 seviyesine çıktı.

GÜVEN ENDEKSİ SON 8 YILIN ZİRVESİNDE

Yaklaşık son 8 yılın en yüksek seviyesine yükselen güven endeksi verisi, Japonya'nın ekonomisi için umut vadetti.

ENDEKS HİZMET SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARCA BELİRLENİYOR

Japon hükümetinin ilgili birimi tarafından taksi şoförleri, otel ve restoran çalışanları gibi hizmet sektörü çalışanlarının katılımıyla yapılan bir anket ile oluşturuluyor.