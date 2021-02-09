Japonya koronavirüse ayrılan bütçeden 1.14 trilyon yen kullanacak

Japonya’da kabinenin, koronavirüs ile mücadele kapsamında mevcut mali yıl ihtiyat akçesi bütçesinden 1 trilyon 14 milyar yen (10 milyar 870 milyon dolar) kullanacağı açıklandı.

Japonya’da Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Suga kabinesi Başbakan Suga Yoşihide kabinesi, koronavirüse karşı ülke geneli 10 eyalette 7 Mart’a kadar uzatılan olağanüstü hal (OHAL) uygulamasında ticari işletmelere finansal desteği artırma kararı verdi.

JAPONYA'DA İŞLETMELERE MALİ DESTEK

Bu kapsamda martta sona erecek 2020 mali yıl ihtiyat bütçesinden 1 trilyon 14 milyar yen (10 milyar 870 milyon dolar) değerinde fon kullanılacak.

YEREL İDARELERE AKTARILACAK PARA İŞLETMELERE FİNASMAN OLARAK VERİLECEK

Yerel idarelere aktarılacak 880 milyar 200 milyon yen (8 milyar 390 milyon dolar) değerindeki fon ile ticari işletmeler finansal yardımlarla beslenecek.

Salgın önlemlerine uyum gösteren restoranlar dahil ticari işletmelere günlük 60 bin yen (572 dolar) değerinde sübvanse verilecek.

Restoranlara el havluları ile yemek çubukları tedarik eden işletmelere toplamda 249 milyar yen (2 milyar 370 milyon dolar) ayrılacak.