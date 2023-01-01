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    Japonya Merkez Bankası Başkanı 2023'te değişecek

    2023 mali yılında Japonya Merkez Bankası Başkanının değişeceği açıklandı.
    • 01.01.2023 - 16:18
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    Japonya Merkez Bankası Başkanı 2023'te değişecek

    Japonya'da 2 dönem üst üste görev yapan Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kuroda Haruhiko'nun görev süresi Nisan 2023'te sona erecek.

    Boj Başkanı Haruhiko, 2023'te başlayacak yeni mali yılda sona erecek.

    Japon Yeni dolar karşısında değer kaybetti

    Haruhiko, yıl içinde izlediği ultra geniş parasal politikalar doğrultusunda, Japon Yeni'nin ABD Doları karşısında son 30 yılın en yüksek değer kaybını yaşaması nedeniyle eleştirilmişti.

    "Piyasayla dikkatli iletişim kurulması ihtiyaç var"

    AA'nın haberine göre, 20'yi aşkın piyasa uzmanının yer aldığı araştırma katılımcılarının çoğu, yeni dönemde BoJ başkanının "piyasayla dikkatli iletişim kurması ihtiyacına" dikkati çekti.

    BoJ

    Eski başkan aday gösterildi

    JIJI Press'in, piyasa beklentilerini derlediği araştırmasına göre, BoJ başkanlığına en uygun aday olarak eski BoJ Başkan Yardımcısı Nakaso Hiroşi gösterildi.


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