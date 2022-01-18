Japonya Merkez Bankası enflasyon tahminlerini yükseltti

BoJ enflasyon tahminlerini yükseltirken, aşırı gevşek para politikasını da koruduğunu açıkladı.

Koronavirüs salgınından etkilenen ekonomilerden birisi de Japonya'nınki oldu.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize etti ancak aşırı gevşek para politikasında değişikliğe gitmedi.

EMTİA KAYNAKLI FİYAT ARTIŞLARI GÜNDEME GELMİŞTİ

BoJ son zamanlarda emtia kaynaklı fiyat artışlarının hızlanabileceğine dikkat çekerken, bu tespit Japonya'nın deflasyondan kalıcı olarak kurtulacağı beklentisinin kuvvetlendiğine işaret etti.

KISA VADELİ VE 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ HEDEFİ AÇIKLANDI

BoJ beklentilere paralel olarak kısa vadeli faiz hedefini yüzde -0,1, 10 yıllık tahvil faizi hedefini ise yüzde 0'a yakın seviyede tuttu.

Japonya Merkez Bankası, nisan ayından itibaren enflasyon tahminini bir önceki tahmin olan yüzde 0,9'dan yüzde 1,1'e yükseltirken, 2023 mali yılı için enflasyon tahminini de yüzde 1'den yüzde 1,1'e çıkardı.

JAPONYA MERKEZ BANKASI BAŞKANI BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

BoJ Başkanı Haruhiko Kuroda, TSİ 0930'da basın toplantısı düzenleyecek.

BoJ para politikası açıklamasında, "Fiyatlara yönelik riskler genel olarak dengeli" denildi. BoJ Ekim ayındaki para politikası metninde bu risklerin aşağı yönlü olduğunu açıklamıştı.