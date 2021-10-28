Japonya Merkez Bankası enflasyon ve büyüme beklentilerini düşürdü

Dünyada merkez bankaları, politika faizini belirleyen toplantılarında enflasyon merkezli hareket ediyor.

Japonya Merkez Bankası (BoJ), para politikası toplantısında alınan kararla birlikte faizlerde ve para politikasında değişikliğe gitmezken, 2021 mali yılına ilişkin enflasyon ve büyüme beklentilerini düşürdü.

BoJ'un dün başlayan ve bugün sona eren para politikası toplantısında alınan kararlar açıklandı.

POLİTİKA FAİZİ YÜZDE EKSİ 0,1'DE SABİT TUTULDU

Buna göre, banka, politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de bıraktı. Söz konusu kararı 1'e karşı 8 oyla alan BoJ, sınırsız miktarda devlet tahvili ve yıllık 12 trilyon yen borsa yatırım fonları (ETF) ile yıllık 180 milyar yen Japon gayrimenkul yatırım fonları (J-REIT) alımına devam edeceğini duyurdu.

YILLIK ENFLASYON YÜZDE 2 HEDEFİNİ AŞANA KADAR PARA POLİTİKASI AYNI KALACAK

Bankanın karar metninde, yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşana kadar Getiri Eğrisi Kontrollü Parasal Genişleme politikasına devam edileceği vurgulanarak, "Yıllık enflasyon yüzde 2 hedefini aşana ve istikrarlı bir şekilde hedefin üzerinde kalana kadar parasal tabanın genişletilmesine devam edeceğiz." denildi.

BoJ'un, ağırlıklı olarak firmaların finansmanını desteklemeye ve finansal istikrarını sürdürmeye devam edeceği vurgulanan metinde, "Şimdilik banka, koronavirüs salgınının etkisini yakından takip edecek ve gerekirse ek genişleyici önlemler almaktan çekinmeyecektir. Ayrıca, kısa ve uzun vadede faiz oranlarının bugünkü veya daha düşük seviyede kalması beklenmektedir." mesajı ise korundu.

BÜYÜME VE ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Banka, Mart 2022'de bitecek 2021 mali yılına ilişkin enflasyon orta noktası tahminini yüzde 0,6'dan yüzde 0'a düşürdü. Aynı döneme ilişkin reel Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSHY) tahminini ise yüzde 3,8'den yüzde 3,4'e indirdi.

Öte yandan banka, Mart 2023'te bitecek 2022 mali yılına ilişkin enflasyon beklentisini değiştirmeyerek yüzde 0,9 düzeyinde tutarken, büyüme öngörüsünü yüzde 2,7'den yüzde 2,9'e revize etti.