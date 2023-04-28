Japonya Merkez Bankası, para politikasını gözden geçirecek Japonya Merkez Bankası, enflasyon hedefini tutturana kadar, para politikasını tekrar ele almaya karar verdiğini açıkladı.

AA

Japonya Merkez Bankası (BoJ), dün başlayan ve bugün sona eren para politikası toplantısında alınan kararlar doğrultusunda ultra gevşek para politikasında bir değişikliğe gitmedi.

Banka, gelecek 1-1,5 yıllık bir dönemde uygulanmak üzere para politikasında "geniş perspektifli" bir gözden geçirme kararı aldığını duyurdu.

Buna göre, banka, politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de, getiri eğrisi hedef aralığını da artı/eksi yüzde 0,5 düzeyinde korudu.

Yıllık enflasyon hedefi yüzde 2

Yıllık enflasyonun yüzde 2 hedefini aşana ve istikrarlı bir şekilde hedefin üzerinde kalana kadar parasal tabanın genişletilmesine devam edileceği belirtilen karar metninde, "Banka, yeni tip koronavirüs salgınının etkisini yakından takip edecek ve gerekirse ek genişleyici önlemler almaktan çekinmeyecektir." yönlendirmesi korundu.

"Fiyat istikrarını sağlamak zorlaştı"

Japon ekonomisinin 1990'lardan bu yana deflasyona düşmesiyle fiyat istikrarını sağlamanın oldukça zorlaştığı aktarılan metinde, şunlar kaydedildi:

Bu dönemde banka birçok genişleyici para politikası önlemi aldı. Bu önlemler Japon ekonomisinin aktivitesi, fiyatları ve finansal sektör gibi önemli bir bölümünü etkiledi. Bu gelişmelerin ışığında banka 1,-1,5 yıllık bir dönemde uygulanmak üzere para politikasında 'geniş perspektifli' bir gözden geçirme kararı aldı.

BoJ'un çekirdek enflasyon beklentisi yükseldi

BoJ bugün ayrıca, ekonomiye ilişkin tahminlerini de açıkladı.

Banka, 2023 büyüme beklentisini yüzde 1,7'den yüzde 1,4'e indirirken, 2024'e ilişkin büyüme tahminini yüzde 1,1'den yüzde 1,2'ye yükseltti.

BoJ, çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisini 2023 için yüzde 1,6'dan yüzde 1,8'e, 2024 için de yüzde 1,8'den yüzde 2'ye çıkarttı.