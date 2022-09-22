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    Japonya Merkez Bankası politika faizini sabit bıraktı

    Küresel piyasalarda ülkeler üst üste faiz kararlarını açıklıyor. Merkez bankalarının çoğunlukla kararı faiz artışı şeklinde olurken, Japonya ise sabit bırakmayı tercih etti.
    • 22.09.2022 - 12:52
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 12:55
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    Japonya Merkez Bankası politika faizini sabit bıraktı

    Japonya koronavirüs salgınından olumsuz olarak etkilenmiş ve ekonomisi ciddi yara almıştı.

    Japonya Merkez Bankası (BoJ), faizlerde ve para politikasında değişikliğe gitmezken, destekleri de kademeli olarak kaldırılacağını duyurdu.

    BoJ'un dün başlayan ve bugün sona eren para politikası toplantısında alınan kararlar açıklandı.

    Politika faizi yüzde eksi 0,1

    Buna göre, banka, politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de bıraktı.

    Fon alımına devam edilecek

    BoJ, sınırsız miktarda devlet tahvili ve yıllık 12 trilyon yen borsa yatırım fonları (ETF) ile yıllık 180 milyar yen Japon gayrimenkul yatırım fonları (J-REIT) alımına devam edeceğini bildirdi.

    Japonya

    Enflasyon hedefi: Yüzde 2

    Karar metninde, yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşana kadar Getiri Eğrisi Kontrollü Parasal Genişleme politikasına devam edileceği belirtildi.

    Dolar/yen paritesi 24 yılın en yüksek seviyesini gördü

    Kararın ardından dolar/yen paritesi 145,4'e kadar çıkarak 24 yılın en yüksek seviyesini gördü. BoJ, daha önce dolar/yen paritesinin 145'i test etmesinin ardından doğrudan döviz müdahalesinin habercisi olan oran kontrolü yapmıştı.

    Bu durum olası bir müdahale gelebileceği endişeleri ile piyasaların tetikte olmasına neden olurken, halihazırda BoJ Başkanı Haruhiko Kuroda'nın faiz kararı sonrası yapacağı açıklamalar bekleniyor.


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