Japonya Merkez Bankası politika faizini sabit bıraktı Dünyadaki merkez bankalarının faiz kararları farklılık göstermekle birlikte tümünün hedefinde enflasyonu dengelemek var.

AA

Çarşamba günü, ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizinde değişikliğe gitmezken, dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) üç temel politika faizini 25 baz puan artırdı.

Bugün para politikası karalarına açıklayan Japonya Merkez Bankası (BoJ) da politika faizini ve getiri eğrisi hedef bandını sabit bıraktı.

Emtia fiyatlarındaki artışlardan etkilenmesine karşın Japonya ekonomisinin büyümeye devam ettiği aktarılan BoJ karar metininde, şöyle dendi:

Enflasyondaki artış hızı bir süre öncesine göre yavaşladı. Enflasyon beklentilerinin ise değişmediği görülüyor.

Ekonominin ikinci yarıda güçlenmesi bekleniyor

Metinde, Japon ekonomisinin yılın ikinci yarısında daha da güçlenmesinin öngörüldüğü kaydedilerek, gelir ve harcama döngüsünün de bu dönemden itibaren hızlanacağının tahmin edildiği bildirildi.

Asya borsaları pozitif seyirde

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6, Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 1,3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 yükseldi.