Japonya Merkez Bankası, politika faizini sabit tuttu Dünyanın ileri gelen merkez bankaları, enflasyonla mücadele etmek için politika faizini yükseltmeye devam ediyor. Japonya Merkez Bankası ise kararını faizi sabit bırakmaktan yana kullandı.

AA

Japonya Merkez Bankası (Boj), piyasa tahminlerini karşılayarak kısa vadeli faiz oranı hedefini - yüzde 0,1'de değiştirmedi.

Merkez Bankası'nın verdiği yeni karara göre ise 10 yıllık tahvil getirileri piyasa tahminleri ile uyumlu olarak yüzde 0 civarında kaldı.

İki gün üst üste toplantı yaparak kararını açıklayan Japonya Merkez Bankası, parasal genişlemenin sürdürülebilirliğini artırmak için faiz oranlarını ultra düşük seviyelerde bırakmaya ve getiri eğrisi kontrolünde ek esneklik sağlamaya karar verdi.

"Parasal sıkılaştırmaya sabırla devam edilecek"

Boj, aldığı kararı şu ifedelerle açıkladı:

Yüzde 2'lik fiyat istikrarı hedefine ücret artışlarıyla birlikte sürdürülebilir ve istikrarlı bir şekilde ulaşılması henüz görünmüyor ve bu nedenle Banka'nın getiri eğrisi kontrollü nicel ve niteliksel parasal genişleme kapsamında parasal genişlemeye sabırla devam etmesi gerekiyor.

Enflasyon tahmini artırıldı

Japonya, ayrıca 2023 mali yılı için medyan tüketici enflasyonu tahminini de nisan projeksiyonundaki yüzde 1,8'den yüzde 2,5'e revize etti.