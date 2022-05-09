Japonya, turistlere yönelik koronavirüs önlemlerini kaldırıyor

Koronavirüs salgını ile ilgili alınan tedbirler tüm dünyada turizm sektörünü derinden etkiledi. Koronavirüsün etkilerinin azaldığı günümüzde Japonya da tedbirleri kaldırmaya hazırlanıyor.

Japonya da koronavirüs salgınından etkilenerek turizmi zayıflayan ülkeler arasında yer alıyor. Şimdi ise ülkede bazı önlemleri azaltarak kademeli olarak turizmi artırmaya yönelik kararlar alındı.

Japon Başbakanı Kişida Fumio, yabancı turistlere yönelik, G-7 ülkeleriyle doğru orantılı ve "kademeli olarak" sınır tedbirlerini hafifleteceklerini açıklamıştı. Ülkeye 2019'da 32 milyon yabancı turist ziyaret etmişti. Japonya Turizm Ajansı, koronavirüs salgınının yol açtığı sosyo-ekonomik şartlar sonrası 2021'de 245 bin 900 yabancı turistin ülkeye geldiğini duyurmuştu.

Tedbirler kaldırılıyor

Japon hükümeti, koronaviraüs nedeniyle sınır kapılarında yabancı turistlere yönelik uygulanan tedbirleri kaldırmayı planlıyor.

Japonya'da salgın kaynaklı yara alan turizm sektörünün canlandırılması amacıyla sınır kapılarının yabancı turiste açılması hedefleniyor.

İlk etapta yolcu sayısını 10 binden 20 bine çıkacak

Kyodo ajansının kabine kaynaklarına dayandırdığı ve AA'da yer alan bilgiye göre, hükümet öncelikle, halihazırda ülkeye kabul edilen yolcu sayısını 10 binden 20 bine yükseltecek.

Küçük çaplı turist gruplarına izin verilecek

Buna göre, en erken haziran ayının başı itibarıyla küçük çaplı yabancı turist gruplarının ülkeye girişine izin verilecek.

En az üç doz aşı şartı var

Grup üyelerinde en az 3 doz aşı uygulanmış olması şartı aranacak.

Önceden belirli turistik noktaları ziyaret edebilecek gruplar arasında vaka saptanması halinde, yerel idarelerin salgına müdahale kapasiteleri ölçülecek.