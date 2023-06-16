Japonya ulusal savunmayı finanse etmek için havuz oluşturdu Dünyada savunma yatırımları hızla artıyor. Japonya da bu ülkelerin içinde yer almak için yapılanıyor.

AA

Japonya ulusal savunmayı finanse etmek için yeni bir girişimde bulundu.

Japonya'da parlamento, ulusal savunma harcamalarının önemli oranda artırılmasını finanse edebilmek amacıyla havuz fonu kanunu çıkardı.

Ülke, çıkardığı kanunla savunma yatırımlarını resmiyete kavuşturmuş ve kurallarını koymuş oldu.

Buna göre, Japonya hükümeti, yasa çerçevesinde, vergi dışı toplanan gelirleri birden fazla yılı kapsayacak şekilde kullanılması doğrultusunda, ulusal savunma harcamaları için ayırabilecek.

Çin'in teşebbüsleri Japonya'yı harekete geçirdi

Japonya hükümeti, Pasifik'te Kuzey Kore'nin tehditkar füze denemeleri ve Çin'in nüfuzunu artırma teşebbüsleri karşısında, ulusal savunmasını tahkim ediyor.

Japonya Danışman Meclisi (Sangiin) hükümetin savunma harcamalarındaki önemli artışın bir kısmının karşılanması için havuz fonu oluşturulması amacıyla yasa çıkardı.

Yasa doğrultusunda, devlet varlıklarının satılması ve devlet bütçesinin bazı özel hesaplarındaki fazla finansmanı aktarma yoluyla fon finanse edilecek.

Savunma yatırımlarının NATO ülkeleriyle orantılı olarak artması çabası

İktidar, NATO ülkeleriyle orantılı olarak savunma harcamalarını 2027 mali yılına kadar, ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYİH) yüzde 2'si ya da daha yukarısına taşımayı hedefliyor.