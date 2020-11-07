Japonya ve Çin iş seyahatlerine kasım ortasında yeniden başlıyor

Japonya ve Çin'in koronavirüs salgınının ardından uygulanan sınır tedbirleri nedeniyle sekteye uğrayan karşılıklı iş seyahatlerine izin verileceği bildirildi.

Japonya ve Çin'in koronavirüs salgınının ardından aksayan karşılıklı iş seyahatlerine kasım ayı ortası itibariyle yeniden vize vereceğini haberi Japon basınında yer aldı.

KARŞILIKLI TİCARİ FAALEYETLERİ TEKRAR CANLANDIRMAK İÇİN

Çin'de ortaya çıkışından bu yana ülkeler arasında sıkı sınır tedbirleri uygulanmasına neden olan ve birçok ekonomik faaliyeti durma noktasına getiren koronavirüs pandemisi, karşılıklı ticari faaliyetleri yeniden canlandırmak isteyen Çin ve Japonya'yı harekete geçirdi.

İŞ SEYAHATLERİ KASIM AYI ORTASINDA YENİDEN BAŞLAYACAK

Japonya basınında yer alan haberlere göre, pandemi öncesi sıkı ekonomik ilişkileri bulunan iki ülkenin, sınır tedbirleri nedeniyle sekteye uğrayan iş seyahatlerine kasım ayı ortası itibariyle yeniden başlayacağı belirtildi.

“ÇİN’DEN İŞ İNSANLARI POZİTİF ÇIKARSA, 14 GÜN KARANTİNADAN MUAF TUTULABİLİR”

Kısa ve uzun vadeli iş seyahatlerine olanak tanıyacak yeni seyahat düzenlemesi kapsamında Çin'den gelen iş insanlarının koronavirüs testinden negatif sonuç vermesi halinde 14 günlük karantina şartından muaf tutulması beklenirken, ülkede oturma izni bulunan ya da uzun süreli seyahat eden yabancılar 14 günlük karantina şartına uymaya devam edecek.

İKİ ÜLKENİN LİDERİ, İŞ SEYAHATLERİNE BAŞLAMA KARARINI TELEFON GÖRÜŞMESİNDE ALMIŞTI

Eylül ayında görevi devralan Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yaptığı telefon görüşmesinde konu gündeme gelmiş, ikili iş seyahatlerinin en kısa sürede yeniden başlaması için müzakereleri sürdürme konusunda mutabık kalmıştı.

Japonya Ulusal Turizm Örgütü'nün verilerine göre, 2019 yılında Çin, 9 milyon 590 bin kişi ile Japonya'ya en fazla yabancı ziyaretçi gönderen ülke olmuştu.

KADEMELİ SEYAHAT İZNİ DEVREDE

Pandeminin ardından uygulanan seyahat kısıtlamalarını kademeli olarak gevşeten Japonya, daha önce oturma izni bulunan yabancı uyrukluların ülkeye girişine şartlı olarak izin vermiş, ayrıca Singapur, Güney Kore ve Vietnam ile iş seyahatlerini sürdürme kararı almıştı.