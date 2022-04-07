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    Japonya ve Katar enerjide iş birliğini görüştü

    Japonya ve Katar yöneticileri bir araya gelerek küresel enerji konusunda fikir alışverişi yaptı ve küresel enerji piyasalarının istikrarına yönelik iş birliği mesajı verdi.
    • AA
    • 07.04.2022 - 09:25
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 09:51
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    Japonya ve Katar enerjide iş birliğini görüştü

    Orta Doğu ülkesi Katar, Doğu Asya ülkesi Japonya'nın başlıca LNG ve ham petrol ithal ettiği ülkeler arasında yer alıyor.

    Japonya ve Katar yetkilileri telefonla görüştü

    Japonya Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açaklamaya göre Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Kişida, söz konusu krizde, Japon vatandaşlarının Rusya'dan tahliyesinde Katar'ın verdiği desteklerden ötürü Al Sani'ye teşekkür etti.

    20 dakikalık görüşmede iki lider, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası yükselen ham petrol, doğalgaz ve emtia fiyatlarını ele aldı.

    Katar

    İş birliği konusunda mutabakata varıldı

    Kişida ve Al Sani, ikili görüşme sonunda küresel enerji piyasalarının istikrarının sağlanmasına yönelik iş birliği yapılmasında mutabakata vardı.


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