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Japonya ve Katar enerjide iş birliğini görüştü

Japonya ve Katar enerjide iş birliğini görüştü

Japonya ve Katar yöneticileri bir araya gelerek küresel enerji konusunda fikir alışverişi yaptı ve küresel enerji piyasalarının istikrarına yönelik iş birliği mesajı verdi.