Japonya'da 2,7 trilyon yenlik ek bütçe onaylandı

Küresel ekonomik sıkıntılardan etkilenen Japonya'da, ek bütçe oluşturarak yasallaştırdı.

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yükselen enerji ve gıda fiyatları karşısında vatandaşlarını ve iş dünyasını destekleme kararı alan Japonya ek bütçe hazırladı.

Hükümetin 2,7 trilyon yen (21 milyar dolar) değerinde ek bütçesi, Japonya'nın ekonomik sorunlarla mücadelesi için kullanılacak.





Ek kanun yasalaştı

AA'nın haberine göre, Japon meclisi, yükselen enerji ve gıda fiyatlarına karşı mevcut mali yıl kapsamlı 2,7 trilyon yenlik (21 milyar dolar) ek bütçenin kanunlaştığını duyurdu.

Japon hükümeti, iş dünyası ile hane halkına yönelik destek bütçe tasarısı üzerinde çalışan hükümetin kararını, Danışman Meclisi (Sangiin) milletvekilleri onayladı.

"Fiyatların yükselmesi ciddi problem"

Başbakan Kişida Fumio, ek bütçeye yönelik meclis konuşmasında "Yükselen fiyatlar ciddi problem. Halkın yaşamına etkilerini en aza indirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Ek bütçenin harcama alanları

Mart 2023'te sona erecek mali yılı kapsayan bütçeden 1,2 trilyon yenlik (9,2 milyar dolar) dilimle petrol tedarikçileri sübvanse desteği sağlanacak.

Koronavirüs ile mücadele ve hane halkı yardımlarını kapsayan yedek akçe fonuna ise ilaveten 1,5 trilyon yen (11,7 milyar dolar) aktarılacak.

Ek bütçenin tamamı, ihraç edilecek devlet tahvilinden karşılanacak.