Japonya'da 273 milyar dolar tutarında destek paketi çağrısı

Japonya eski dışişleri bakanı Fumio Kishida'nın başbakan adayı olması bekleniyor. Kishida, şimdiden ekonomi destekleme paketleri vaadinde bulundu.

Japonya ekonomisi koronavirüs salgınından derin yaralar almıştı.

Önümüzdeki seçimlerde başbakan adayı olması beklenen Japonya'nın eski dışişleri bakanı Fumio Kishida, koronavirüsün neden olduğu ekonomik tahribatın giderilmesi için 30 trilyon yenlik (273 milyar dolar) bir ekonomik destek paketi hazırlanması çağrısında bulundu.

JAPONYA'DA LİBERAL DEMOKRAT PARTİ'SİNİN BAŞKANLIĞI BOŞ KALDI

Başbakan Yoshihide Suga, cuma günü sürpriz bir şekilde parti başkanlığı görevi bıraktı. Japonya'da Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) 29 Eylül'de yapılacak parti başkanlığı seçimine birçok siyasetçinin adaylığını koyması bekleniyor.

BAŞBAKAN OLURSA BÜYÜK ÖLÇEKLİ BİR EKONOMİYİ DESTEKLEME PAKETİ HAZIRLANACAK

Kishida, Diamond dergisine yaptığı açıklamada, başbakan koltuğuna oturması halinde Japonya Merkez Bankası'ndan (BoJ) yüzde 2'lik enflasyon hedefini korunmasını ve büyük ölçekli bir ekonomiyi destekleme paketi hazırlayacağını söyledi.

“ENFLASYON HEDEFİNE ŞU ANDA DOKUNAMAYIZ”

Japonya ekonomisi uzun süredir sıfıra yakın enflasyon nedeniyle sıkıntı yaşıyor. BoJ'nin enflasyon hedefinin gerçek dışı olduğu eleştirilerine yönelik Kishida, "Enflasyon hedefine şu anda dokunamayız. Bu hedefi kaldırmak piyasalara yanlış bir mesaj verebilir." dedi.

"İNSANLARI SALGINDAN KORUMAK İÇİN DESTEKLEMELİYİZ"

Kishida, "İnsanları salgından korumak için ekonomiyi büyük çaplı parasal genişleme ve ekonomik destek paketi ile desteklememiz gerekiyor." dedi.