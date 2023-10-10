Japonya'da bankalar arası transfer sistemi arızalandı Japon Bankalar Birliği'nin fon ve menkul kıymet transferi sağladığı ödeme ve takas ağında arıza yaşanınca 11 banka doğrudan etkilendi.

AA

Japonya'da bankaları etkileyen sistem arızası krize neden oldu.

Resmi Kyodo ajansının haberine göre, Japon Bankalar Birliği'nin (Zenginkyo) ödeme ve takas ağında arıza yaşandı.

Japonya'da ulusal finans kuruluşlarının fon ve menkul kıymet transferi sağladığı "Zengin" ağında yaşanan arıza nedeniyle 11 bankanın transfer sistemi kilitlendi.

Sebebi henüz tespit edilemeyen sistemsel arıza sonrası, MUFG gibi ulusal bankalar dahil ülke genelinde 11 bankanın fon ve menkul kıymet transferi durdu.

Japonya'da çoğu banka arızalanan sisteme bağlı çalışıyor

Japonya'da çoğu banka, günde ortalama 6,5 milyon adet ve 12 trilyon yenin (81 milyar dolar) üzerinde hacme sahip işlemin gerçekleştiği bankalar arası "Zengin" sistemi ağına bağlı durumda.

Sistem arızası giderilmeye çalışılıyor

Hükümete bağlı Finansal Hizmetler Ajansı'nın, arızanın kaynağını çözmek üzere gerekli çalışmayı yaptığı aktarıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)