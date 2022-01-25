Japonya’da benzin fiyatlarına hükümet müdahalesi

Japonya hükümeti, 170 yen sınırını aşan benzin fiyatlarını dengelemek üzere sübvansiyon programını uygulamaya karar verdi.

Japonya’da rekor düzeye ulaşan benzin fiyatları hükümeti harekete geçirdi. Japonya'daki 29 petrol dağıtım şirketi ve ithalatçısına, hükümet tarafından litre başına 5 yene kadar destek ödemesi yapılacak.

"SÜBVANSİYON PROGRAMI HAYATA GEÇİRİLECEK"

Normal benzinin, perakende satış fiyatının daha önce muhtemel bir müdahale için sınır olarak kabul edileceği açıklanan 170 yeni aşarak 170,2 yene yükselmesinin ardından Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Kichi Hagiuda sübvansiyon, programının hayata geçirileceğini açıkladı.

"KESKİN FİYAT ARTIŞLARININ GENEL OLARAK ÖNÜNE GEÇİLECEK"

Bakan Hagiuda, bugün düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunarak, "Yakıt fiyatlarında bölgesel farklılıklar olsa da bu tedbir sayesinde keskin fiyat artışlarının genel olarak önüne geçilecek." ifadelerini kullandı.

5 YENE KADAR DESTEK SAĞLANACAK

İlk kez başvurulacak uygulama kapsamında ülke genelindeki 29 dağıtım şirketi ve ithalatçısına litre başına 5 yene kadar destek ödemesi yapılacağı açıklanırken, fiyatları dengelemek üzere alınan tedbir kararının ise 27 Ocak itibariyle yürürlüğe gireceği bildirildi.

NORMAL BENZİNİN LİTRE FİYATI İLK KEZ REKOR KIRDI

Japonya’da normal benzinin ortalama perakende satış fiyatı, 13 yıl 4 ay aradan sonra ilk kez litre başına 170 yeni aşarak dün rekor seviyeye ulaşmıştı.