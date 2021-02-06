Japonya’da bir yılda binden fazla işletme iflas etti

Japonya’da koronavirüs salgınının etkisiyle, başta restoran sektörü olmak üzere, her ay ortalama 100 işletme bir yılda binden fazla işletme iflas etti.

Koronavirüs salgını tüm dünyada ekonomik hayatı durdurduğu gibi işletmelerin de kapatılmasına neden oldu. Bu nedenle alınan destekler istihdamı ve işletmeleri korumak üzere yoğunlaştı.

Japonya'nın da kamu yayıncısı NHK’nin haberine göre Teikoku Databank, Şubat 2020’den beri iflas ve adli tasfiye başvurusu yapan şirketleri incelemeye aldı.

İFLAS LİSTESİNDE İLK SIRADA 159 FİRMAYLA RESTORAN SEKTÖRÜ VAR

Buna göre ülke genelinde iflas eden binden fazla işletme arasında ilk sırada 159 firmayla restoran sektörü bulunuyor. Son bir yılda 85 inşaat firması, 78 otel ve pansiyon konaklama firması battı. Salgının etkisi sonucu her ay yaklaşık 100 işletmenin faaliyetine son verdiği kaydedilerek, 11 eyalette 7 Mart’a kadar uzatılan olağanüstü halin (OHAL) bireylerin harcama kapasitelerini daralttığı bildirildi.