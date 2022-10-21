Japonya'da enflasyon sekiz yılın zirvesine yükseldi

Dünyada hakim olan yüksek enflasyon, yeni açıklanan verilerle daha da yukarı seviyelere taşınmaya devam ediyor.

Japonya'nın ekonomisi, pandemi sürecinde girdiği olumsuz düzlemde şimdi de enerji fiyatlarının etkisiyle enflasyon tehlikesiyle mücadele ediyor.

Japonya'da çekirdek tüketici fiyatları eylülde, geçen yılın aynı ayına kıyasla beklentilere paralel olarak sekiz yılın yeni zirvesi olan yüzde 3'e yükseldi.

Yeni enflasyon verisi, Japonya Merkez Bankası'nın (Boj) devam ettirme kararı aldığı aşırı gevşek para politikası için büyük bir sınav olarak kabul görülüyor. Enflasyon verisi, aşırı düşük faiz oranlarını koruyarak zayıflayan ekonomisini de desteklemeye çalışan merkez bankasının içinde kaldığı ikilemi gösteriyor.

Enflasyona gıda fiyatları dahil değil

Çekirdek tüketici enflasyonu hesaplamalarına keskin fiyat hareketleri görülen gıda fiyatları dahil edilmezken, enerji maliyetleri ediliyor.

Japonya para birimi değer kaybediyor

Yenin 32 yılın dip seviyesini görmesi de ithalat maliyetlerini yükseltmeye devam etti. Uzmanlar, Merkez Bankası'nın tutumunun yende istenmeyen bir değer kaybının kuvvetlenmesine neden olduğu görüşünde birleşiyor.