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    Japonya'da kıyı balina avcılığı sezonu açıldı

    Japonya'nın kuzeydoğu eyaletleri ile Hokkaido kıyılarında, 2021 yılı ticari kıyı balina avcılığı sezonunun açıldığı duyuruldu.
    • AA
    • 05.04.2021 - 09:10
    • Güncelleme : 05.04.2021 - 09:33
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    Japonya'da kıyı balina avcılığı sezonu açıldı

    Japonya'da 2021 kıyı balina avcılığı sezonu açıldığını duyuran Balıkçılık Ajansı, yeni sezonda kuzeydoğudaki Sanriku sahilleri ile Hokkaido açıklarında, Ekim 2021'e kadar 120 minke balinasının avlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

    4 BALİNA AVCISI GEMİ DENİZDE

    Bu kapsamda Miyagi eyaletinin İşinomaki kenti ile Aomori eyaletinin Haçinohe kentinden toplam 4 balina avcısı gemi denize açıldı. Hokkaido'dan da bir geminin, haziran ayında avcı gemi takımına dahil olacağı kaydedildi

    AÇIK DENİZ BALİNA AVCILIĞI İSE HAZİRAN AYINDA BAŞLAYACAK

    Ajans, açık deniz balina avcılığının ise haziran ayında başlayacağını bildirdi.

    Japonya da kıyı balina avcılığı sezonu açıldı #1

    JAPONYA, 1988'DE TİCARİ BALİNA AVCILIĞINI DURDURMUŞTU, 2019’DA TEKRAR BAŞLADI

    Uluslararası Balinacılık Kurumu (IWC) üyesi olarak Japonya, 1988'de ticari balina avcılığını durdurmuştu. Yaklaşık 30 yıl aradan sonra Japonya IWC'den Haziran 2019'da ayrılmış, 1 Temmuz 2019 itibarıyla ticari balina avcılığına yeniden başlamıştı.

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