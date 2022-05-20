Japonya'da nisanda enflasyon yüzde 2,1 yükseldi

Japonya'da nisanda yemeklik yağ fiyatı yüzde 36,5, benzin, gaz dahil enerji fiyatları yüzde 19,1 artış gösterince enflasyon da hedeflerini aştı.

Rusya-Ukrayna savaşının ham madde ve enerji fiyatlarına yansıyan etkisi, Asya piyasalarındaki düşüş, yemeklik yağ fiyatının yüzde 36,5, benzin, gaz dahil enerji fiyatların ise yüzde 19,1 artması Japonya'nın enflasyonunu yükselten etmenler arasında yer aldı.

Japonya'da nisan ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE), geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,1 yükseldi.

İçişleri ve İletişim Bakanlığınca güncellenen verilere göre, nisanda Japonya'da TÜFE, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 2,1 yükseliş gösterdi.

Mart 2015 sonrası en büyük yükseliş

Bu, tüketim vergisinin yüzde 5'ten yüzde 8'e çıkarıldığı Mart 2015 sonrası en büyük yükseliş oranı olarak kayda geçti.

BoJ'un hedefleri aşıldı

Böylelikle enflasyonda, Japonya Merkez Bankası'nca (BoJ) gözetilen yüzde 2'lik fiyat istikrarı hedefi son 7 yıldır ilk kez aşılmış oldu.

Kısa vadeli enflasyon beklentileri yükseldi

AA'nın haberine göre, Daiwa Securities ekonomisti Suehiro Toru, bu veriler ışığında "tüketici hassasiyetinin kötüleştiğini ve kısa vadeli enflasyon beklentilerinin yükseldiğini" söyledi. Suehiro, "Enflasyon beklentilerini doğru bir şekilde ölçmek zor ancak ekonomiye karamsar yaklaşan kişiler, enflasyonun hızlanacağını bekleme eğiliminde." dedi.