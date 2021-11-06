Japonya'da salgının ekonomik etkisine karşı nakit desteği gündemde

Koronavirüs salgınının vatandaşlarının üzerindeki olumsuz ekonomik etkisini azaltmak için çeşitli ülkeler nakit desteği paketlerini bir bir devreye sokmaya başladı.

Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Japonya hükümeti, koronavirüsün ekonomik etkisine karşı, koronavirüs ekonomiye etkisi sonucu gelir kaybı yaşayan ihtiyaç sahiplerine yeni nakit yardımı planlıyor.

JAPON HALKININ YARALARININ SARILMASI HEDEFLENİYOR

Taslak plan kapsamında 18 yaş ve altındaki 20 milyon kişiye 100 bin yen (880 dolar) ve salgınla mücadelede muhtaç durumdaki hanelere 50 bin yen (440 dolar) nakit verilecek.

Ulusal kimlik kartı "My Number" hamili kişilere ise 30 bin yen (265 dolar) nakit dağıtılması planlanıyor.

DESTEK İÇİN EK BÜTÇE HAZIRLANACAK

Nakit desteğini kapsayacak ekonomik paketi finanse etmek üzere hükümet ek bütçeyi yıl sonuna dek meclisten geçirmeyi planlıyor.

KORONAVİRÜSTEN CAN KAYBI ARTIYOR

Japonya’da koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 724 bin 176’ya, virüse bağlı can kaybı sayısı 18 bin 320’ye yükseldi. Ülke genelinde 103 kişinin ise yoğun bakım servislerinde koronavirüs tedavisi görüyor.