Japonya’da 'seyahate çık' kampanyası tartışılıyor

Japonya’da koronavirüs yeni vaka artışları sonrası, salgının ekonomiye etkisini azaltmak amacıyla sürdürülen "Seyahate Çık" kampanyasının askıya alınması çağrısı yapıldı.

Koronavirüs salgınının ekonomiye olumsuz etkisini seyahat kampanyası ile azaltmak isteyen Japonya, artan vaka sayıları nedeni ile kampanyayı ertelemek için tartışma başlattı.

Ulusal düzeyde yürütülen, halkı seyahate ve insan temasına teşvik ederek vaka artışına yol açtığı iddiasıyla bazı tıp otoritelerince eleştirilen kampanya tartışılmaya devam ediyor.

VAKA SAYISI ARTIYOR

Ülkede koronavirüs vaka sayısı 170 bin 158’e, kayıp sayısı 2 bin 500’e ve ağır hasta sayısı 555'e yükseldi. Vakalar Tokyo’da 44 bin 927’ye, Osaka’da 23 bin 420’ye, Kanagawa’da 14 bin 99’a, Aiçi’de 11 bin 895’e, Hokkaido’da 10 bin 564’e, Saitama’da 9 bin 725’e, Çiba’da 7 bin 677’ye çıktı.

“KORONAVİRÜS VAKALARININ YOĞUN OLDUĞU BÖLGELERE GİDİLMESİN”

Temsilciler Meclisi komisyonunda konuşan hükümete bağlı virüs önlemleri heyeti başkanı Omi Şigeru, vaka artışlarının yoğun seyrettiği bölgelerde teşvik kampanyasının askıya alınması çağrısı yaptı.

“VAKA SAYILARI DÜŞÜNCE TEKRAR BAŞLASIN”

Omi, "Virüsün son durumu göz önüne alındığında şimdi askıya almak daha iyi. Halkın anlayışını kazanmak ve ekonomiyi desteklemek için vaka sayıları yeniden düşüşe geçtiğinde yeniden başlatılabilir." dedi.

“SEYAHAT PLANLAMALARINI GÖZDEN GEÇİRİN”

Japonya Tıp Birliği Başkanı Nakagawa Toşio, "Önlemlerin amacı, virüsün diğer kişilere yayılmasını engellemek." ifadesini kullanarak halka, yılbaşı öncesi seyahat planlamalarını gözden geçirmelerini istedi.

OSAKA VE SAPPORO KAMPANYADAN ÇIKARILMIŞTI

Salgının gelir düzeyine etkisini azaltmak ve ekonomiye canlılık kazandırmak için temmuzda başlatılan kampanyadan şimdiye kadar Osaka kenti ile kuzeydeki Hokkaido’da bulunan Sapporo geçici olarak çıkarılmıştı.