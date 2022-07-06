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    Japonya’da sıcaklar nedeniyle 16 bine yakın kişi hastaneye başvurdu

    Japonya’da haziranda son 147 yılın en yüksek sıcaklıkları nedeniyle 15 bin 657 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
    • 06.07.2022 - 17:04
    • Güncelleme : 06.07.2022 - 17:15
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    Japonya’da sıcaklar nedeniyle 16 bine yakın kişi hastaneye başvurdu

    Japonya’da yaz ayları aşırı sıcak geçiyor. Haziran ayında da ülkede güneş çarpması şikayetiyle 15 bin 657 kişinin hastaneye başvurdu.

    17 kişi öldü

    Yangın ve Afet İdare Ajansı'ndan yapılan açıklamada, geçen ay görülen aşırı sıcaklıkların 17 kişinin ölümüne neden olduğu belirtildi.

    15 bin 657 kişi hastaneye başvurdu

    AA'nın haberine göre başkent Tokyo'da geçen hafta sıcaklığın 36,4 dereceye ulaştığı vurgulanan açıklamada, ayın son haftalarında son 147 yılın en yüksek sıcaklıklarının yaşandığı kaydedildi.

    Japonya

    2011 yılında da ağır hasarlar verilmişti

    Ülkede aşırı sıcaklar nedeniyle 2011 yılında 6 bin 980 kişi hastaneye kaldırılmış, 14 kişi hayatını kaybetmişti.


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