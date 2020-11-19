Japonya’da ucuz havayolu 'AirAsia Japan' koronavirüs salgınına yenildi

Japonya’nın ucuz havayollarından "AirAsia Japan" koronavirüs salgının ekonomideki olumsuz etkisi nedeniyle iflas başvurusunda bulundu.

Kyodo ajansına göre, Malezya merkezli AirAsia’nın Japonya’daki yan kuruluşu firma, salgının etkisiyle bu yıl yaşadığı dalgalı süreç sonrası iflas bayrağını çekmek zorunda kaldı.

23 BİN BİLETİN PARA İADESİNİ YAPAMIYOR

Mahkemenin şirkete atadığı avukat Ueno Tamotsu, düzenlediği basın toplantısında, doğrudan AirAsia Japan firmasından alınan yaklaşık 23 bin biletin para iadesinin yapılamayacağını açıkladı.

ŞİRKET HİSSEDARLARINDAN YARDIM TALEP EDİLECEK

Avukat Ueno, geri ödeme konusunda, e-ticaret devi Rakuten dahil şirket hissedarlarından yardım talep edileceğini söyledi.

GERİ ÖDENMESİ GEREKEN TUTAR 5 MİLYON DOLARA ULAŞTI

Seyahat acentelerinden alınan biletler dahil edildiğinde, geri ödenmesi beklenen bilet maliyet hacmi 520 milyon yen (5 milyon dolar) buluyor.

FİRMA DAHA ÖNCE DE ÇEKİLMİŞTİ

Aiçi eyaleti merkezli firma, 2013’te çekilmesine rağmen 2017’de Rakuten dahil yeni partnerlerle ülke içi servislerini yeniden başlamıştı.

EKİMDE FAALİYETLERİNİ ASKIYA ALDI

Koronavirüs salgının etkisiyle, tüm uçuşlarını nisanda durduran AirAsia Japan, yerel hatları ağustosta yeniden açmasına rağmen ekimde tüm hizmetlerini askıya almıştı.