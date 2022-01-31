Haberler

Ekonomi Haberleri

Japonya'da üretim artışı beklentiyi karşılayamadı

Japonya'da üretim artışı beklentiyi karşılayamadı

Japonya, koronavirüs salgınından en çok ülkelerden biri olmasına rağmen kısıtlamaların gevşemesi ile sanayi üretimine hız vermişti ancak son üç ayı beklediği gibi parlak geçemedi.