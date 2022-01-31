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    Japonya'da üretim artışı beklentiyi karşılayamadı

    Japonya, koronavirüs salgınından en çok ülkelerden biri olmasına rağmen kısıtlamaların gevşemesi ile sanayi üretimine hız vermişti ancak son üç ayı beklediği gibi parlak geçemedi.
    • REUTERS
    • 31.01.2022 - 16:27
    • Güncelleme : 31.01.2022 - 17:18
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    Japonya'da üretim artışı beklentiyi karşılayamadı

    Japonya'da sanayi üretimi aralıkta, bir önceki aya kıyasla yüzde 1 geriledi. Reuters anketine katılan analistler, verinin yüzde 0,8 düşüş kaydetmesini bekliyorlardı.

    MAKİNE ÜRETİMİNDE GERİLEME YAŞANDI

    Japonya sanayi üretimi, otomotiv üretimindeki hafif artışa karşın makine üretimindeki gerileme nedeniyle son üç ayda ilk defa daraldı.

    OTOMOTİV ÜRETİMİNİN ARTMASI SINIRLI KALDI

    Otomotiv üretimi aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1,5 artsa da kasım ayındaki yüzde 43,7'lik büyümeye kıyasla oldukça zayıf kaldı.

    Otomotiv üretimi ekimde de yüzde 15,9 atış kaydetmişti.

    Japonya


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