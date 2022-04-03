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    Japonya'da yeni otomobil satışları geriledi

    Teknoloji devi markaların merkezi Japonya, yarı iletken çip ile parça tedarik sorununun etkisi ile imalat hızını düşürdü ve ülkede yeni otomobil satışları 2021'de yüzde 9,5 düştü.
    • AA
    • 03.04.2022 - 15:36
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    Japonya'da yeni otomobil satışları geriledi

    Yarı iletken çip ile parça tedarik sorununun etkisini sürdürdüğü otomobil sektöründe imalat hızının düşmesi satışlara yansıyor.

    Japonya Otomobil Bayileri Federasyonu (JADA) ile Hafif Motorlu Araç ve Motosiklet Federasyonu, 2021 mali yılı verilerini güncelledi.

    JAPONYA'DA 4 MİLYON 215 BİN 826 ARAÇ SATILDI

    31 Mart'ta sona eren 2021 mali yılı verilerine göre, ülke genelinde 4 milyon 215 bin 826 araç satıldı. Böylece yeni otomobil satışları, bir önceki yıla kıyasla yüzde 9,5 düşüş kaydetti.

    ÜLKE İÇİ OTOMOBİL SATIŞLARI, YÜZDE 8,2 DÜŞTÜ

    Mini araçlar hariç ülke içi otomobil satışları, yüzde 8,2 kayıpla 6 milyon 660 bin 855'e düştü.

    Motor hacmi 660 cc'ye kadar olan mini araç satışları ise yüzde 11,5 düşüşle 1 milyon 554 bin 971'e geriledi.

    Japonya

    OTOMOBİL MARKALARININ ÜLKE İÇİNDE SATIŞLARI

    Japon otomobil üreticilerinin ülke içi satışlarındaki düşüş oranları da güncellendi. Buna göre, Toyota yüzde 9,7, Honda yüzde 3,4, Nissan yüzde 1,1, Mazda yüzde 15,4 ve Subaru yüzde 14,2 düşüş kaydetti. Mini araç üreticilerinden Daihatsu yüzde 7,8 ve Suzuki de yüzde 12,8 kayıp yaşadı.


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