Japonya’dan Afganistan'ın yeniden inşasına destek

Japonya, Cenevre'de düzenlenen 2020 Uluslararası Afganistan Konferansı'nda, 2021-2024 yıllarını kapsayan dönemde Afganistan'a kalkınma yardımı olarak 720 milyon dolar bağış yapacağı sözünde bulundu.

Japonya, Afganistan için daha önce olduğu gibi yine önemli bir maddi destek sağladı ve yapılan açıklamalar bu desteğin devam edeceğini gösterdi.

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde, BM, Afganistan ve Finlandiya'nın ev sahipliğinde dün başlayan "2020 Uluslararası Afganistan Konferansı"na ilişkin açıklama yaptı.

AFGANİSTAN’IN YENİDEN İNŞASI İÇİN

Bakan Motegi, ülkesinin 2021-2024 yıllarını kapsayan dönemde Afganistan’ın yeniden inşası için 720 milyon dolar yardım taahhüdünde bulunduklarını bildirdi.

"JAPONYA, AFGAN HALKINI DESTEKLEYECEK"

Japonya'nın Afgan hükümeti ve halkını desteklemeyi sürdüreceğini vurgulayan Motegi, "Geçmiş 4 yılla kıyaslanabilir şekilde, yıllık 180 milyon dolarlık miktar korunarak, 2021 ve 2024 arası yardım sağlamaya çalışacağız." dedi.

“TÜM TARAFLARA ACİL VE KAPSAMLI ATEŞKES ÇAĞRISI YAPIYORUZ”

Afgan hükümeti ve Taliban güçleri arasındaki kalıcı ateşkes görüşmelerini de anımsatan Motegi, "Müzakerelerin ilerlemesi için tüm taraflara acil ve kapsamlı ateşkes çağrısı yapıyoruz. Müzakerelerin sürdürülebilir barışla sonuçlanacağına fazlasıyla inanıyoruz." ifadelerini kullandı.