Japonya'dan Endonezya'ya acil koronavirüs desteği

Koronavirüs salgını yaygınlaşan aşılamalara rağmen etkisini sürdürmeye devam ederken, ülkeler de birbirlerine koronavirüse karşı destek veriyor.

Japonya, koronavirüs ile mücadelesine destek amacıyla Endonezya'ya 5 milyon 600 bin dolar acil yardım verecek.

ENDONEZYA'DA 79 BİN KİŞİDEN FAZLA KAYIP VAR

Endonezya Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre ülkede vaka sayısı 3 milyon 33 bin 339'a, hayatını kaybedenlerin sayısı 79 bin 32'ye yükseldi.

ENDONEZYA'YA KORONAVİRÜS DESTEĞİ

Japonya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada "stratejik partneri" Endonezya'ya koronavirüs desteği vereceği bildirildi.

DESTEK, OKSİJEN YOĞUNLAŞTIRICISI İÇİN VERİLİYOR

Buna göre, 2 bin 800 oksijen yoğunlaştırıcısı tedariki kapsamında 5 milyon 600 bin dolar acil yardım hibesi sağlanacak.