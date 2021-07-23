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    Japonya'dan Endonezya'ya acil koronavirüs desteği

    Koronavirüs salgını yaygınlaşan aşılamalara rağmen etkisini sürdürmeye devam ederken, ülkeler de birbirlerine koronavirüse karşı destek veriyor.
    • AA
    • 23.07.2021 - 09:22
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    Japonya'dan Endonezya'ya acil koronavirüs desteği

    Japonya, koronavirüs ile mücadelesine destek amacıyla Endonezya'ya 5 milyon 600 bin dolar acil yardım verecek.

    ENDONEZYA'DA 79 BİN KİŞİDEN FAZLA KAYIP VAR

    Endonezya Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre ülkede vaka sayısı 3 milyon 33 bin 339'a, hayatını kaybedenlerin sayısı 79 bin 32'ye yükseldi.

    ENDONEZYA'YA KORONAVİRÜS DESTEĞİ

    Japonya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada "stratejik partneri" Endonezya'ya koronavirüs desteği vereceği bildirildi.

    Japonya dan Endonezya ya acil koronavirüs desteği #1

    DESTEK, OKSİJEN YOĞUNLAŞTIRICISI İÇİN VERİLİYOR

    Buna göre, 2 bin 800 oksijen yoğunlaştırıcısı tedariki kapsamında 5 milyon 600 bin dolar acil yardım hibesi sağlanacak.

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