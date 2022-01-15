Japonya'dan Filipinler'e 13 milyon dolarlık acil yardım

Doğu Asya ülkesi Filipinler'i Odette tayfunu vurdu. Japonya ise Filipinler'e 13 milyon dolarlık acil insani yardım sağlayarak destek verecek.

Resmi olmayan verilere göre Filipinler yaklaşık 800 milyon dolarlık hasara yol açan Odette tayfunu nedeniyle ​​​​​​410 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi halen kayıp.​​​​​​​

Japonya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, hükümet, Aralık 2021'de Odette tayfununun vurduğu Filipinler'e 13 milyon dolarlık yardım gönderecek.

YARDIM KURULUŞLARI DESTEĞİ DAĞITACAK

Gıda, barınma ve sıhhi malzemelerden oluşan acil yardım, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı ve Mülteciler Yüksek Komiserliği dahil 6 farklı uluslararası kuruluş vasıtasıyla ulaştırılacak.

YARDIM, TAYFUN VE SELDEN ETKİLENENLERE ULAŞACAK

Yardımların, Filipinler'in merkez ve güney bölgelerinde tayfun ve sellerden etkilenenlere ulaştırılacağı bildirildi.

Açıklamada, "Japonya, etkilenen bölgelerin en kısa sürede toparlanması için Filipinler ile yakın iş birliği içinde olmayı planlıyor." ifadesi kullanıldı.