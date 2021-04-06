Japonya'dan Hindistan finans kuruluşuna 'yeşil kredi' desteği

Dünya artık çevreci projelere yöneldi ve ülkeler birbirlerine destek vererek, ileride yaşanacak sorunları azaltmayı amaçlıyor.

Japonya, Hindistan'da iklim değişikliğine karşı "çevre dostu" projeler geliştiren işletmeleri desteklemesi amacıyla finans kuruluşu Tata Cleantech'e 90 milyon dolara kadar "yeşil kredi" desteği sağlayacağını duyurdu.

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı’ndan (JICA) yapılan açıklamada; enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, elektrikli otomobillere yönelik "yeşil inisiyatif ve yatırımları" desteklemesi için Hindistan kuruluşu Tata Cleantech ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

KREDİ KAYNAĞI SMBC’DEN

Sözleşme kapsamında JICA'nın, Hindistan genelinde çevre dostu projelerin desteklenmesi amacıyla kuruluşa 90 milyon dolara kadar kredi sağlayacağı belirtilen açıklamada, kredi kaynağının, Sumitomo Mitsui Banking Corp'dan (SMBC) tedarik edileceği aktarıldı.

SERA GAZINI YÜZDE 33 AZALTMA HEDEFİ

JICA açıklamasında, Hindistan'ın sera gazı emisyonunu 2030'a kadar en az yüzde 33 düşürmeyi hedeflediğine dikkat çekildi. Açıklamada, Tata Cleantech'in 9 milyon 800 bin kilovat yenilenebilir enerji kurulumuna ve 15 milyon 100 bin ton karbondioksit azaltımına katkı sunduğu bildirildi.