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    Japonya'dan Irak'a 300 milyon dolarlık kredi

    Japonya, petrol rafinerilerinin genişletilmesi amacıyla Irak'a 300 milyon dolar kredi sağlayacağını açıkladı.
    • AA
    • 23.08.2021 - 10:03
    • Güncelleme : 23.08.2021 - 10:31
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    Japonya'dan Irak'a 300 milyon dolarlık kredi

    Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, Orta Doğu turu kapsamında Bağdat'ta Iraklı mevkidaşı Fuat Hüseyin ile görüştü.

    BÖLGESEL GELİŞMELER KONUŞULDU

    Kyodo ajansına göre Motegi ve Hüseyin, ikili ilişkilerin yanı sıra Afganistan'da siyasi gidişata yönelik son durum dahil bölgesel gelişmeleri görüştü.

    BASRA BÖLGESİNDEKİ PETROL RAFİNERİLERİNİN GENİŞLETİLMESİ İÇİN KREDİ KARARI

    İkili ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine değinilen görüşmede, Japonya'nın Basra bölgesindeki petrol rafinerilerinin genişletilmesi için Irak'a 300 milyon dolar kredi sağlamasına karar verildi.

    Japonya Iraka kredi verecek

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