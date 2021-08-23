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- Japonya'dan Irak'a 300 milyon dolarlık kredi
Japonya'dan Irak'a 300 milyon dolarlık kredi
Japonya, petrol rafinerilerinin genişletilmesi amacıyla Irak'a 300 milyon dolar kredi sağlayacağını açıkladı.
- AA
- 23.08.2021 - 10:03
- Güncelleme : 23.08.2021 - 10:31
Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, Orta Doğu turu kapsamında Bağdat'ta Iraklı mevkidaşı Fuat Hüseyin ile görüştü.
BÖLGESEL GELİŞMELER KONUŞULDU
Kyodo ajansına göre Motegi ve Hüseyin, ikili ilişkilerin yanı sıra Afganistan'da siyasi gidişata yönelik son durum dahil bölgesel gelişmeleri görüştü.
BASRA BÖLGESİNDEKİ PETROL RAFİNERİLERİNİN GENİŞLETİLMESİ İÇİN KREDİ KARARI
İkili ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine değinilen görüşmede, Japonya'nın Basra bölgesindeki petrol rafinerilerinin genişletilmesi için Irak'a 300 milyon dolar kredi sağlamasına karar verildi.