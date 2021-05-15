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    Japonya'dan Myanmar halkına 4 milyon dolarlık gıda hibesi

    Japonya, Myanmar'da 1 Şubat'ta meydana gelen askeri darbe sonrası yaşanan insani kriz sebebiyle bu ülkeye acil gıda yardımı kapsamlı 4 milyon dolar hibe vereceğini açıkladı.
    • AA
    • 15.05.2021 - 09:20
    • Güncelleme : 15.05.2021 - 09:23
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    Japonya'dan Myanmar halkına 4 milyon dolarlık gıda hibesi

    Japonya, Dünya Gıda Programı (WFP) kanalıyla sağlayacağı 4 milyon dolarlık yardım kapsamında Myanmar'da yaklaşık 600 bin kişiye gıda tedarikinde bulunması hesaplanıyor.

    "İNSANİ AMAÇLI YARDIM KAPSAMINDA"

    Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, düzenlediği basın toplantısında, "Yardım, ülkemizin insani amaçlı yardım tedariki kapsamımızın parçası ve darbe sonrası acil ihtiyaç." şeklinde yorum yaptı.

    “3.4 MİLYON KİŞİ AÇLIK KRİZİYLE BAŞ BAŞA”

    Kyodo ajansının haberine göre WFP, darbe sonrası oluşan siyasi kriz sebebiyle Myanmar'da 3 milyon 400 bin kişinin gelecek 6 ay içerisinde açlık kriziyle baş başa kalacağını bildirdi.

    Japonya dan Myanmar halkına 4 milyon dolarlık gıda hibesi #1

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