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- Japonya'dan Myanmar'a koronavirüse karşı destek
Japonya'dan Myanmar'a koronavirüse karşı destek
Japonya koronavirüs salgınında stratejik ortaklarına ve az gelişmiş ülkelere desteklerini sürdürürken bu kez de Myanmar'a oksijen yoğunlaştırıcı ve ambulans hibe etti.
- AA
- 24.07.2021 - 08:57
Japonya, koronavirüsle mücadelesine destek amacıyla Myanmar'a oksijen yoğunlaştırıcı ve ambulans tedarik edeceğini açıkladı.
DESTEK, YONGON'DAKİ SAĞLIK KURULUŞLARINA GİDECEK
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Japonya, koronavirüs ile mücadeleye karşı Myanmar'ın Yangon bölgesindeki sağlık kuruluşlarına ekipman tedariki sağlayacak.
Buna göre Birleşmiş Milletler Proje Hizmetleri Ofisi (UNOPS) proje fonu kapsamında Japonya, 700 oksijen yoğunlaştırıcı desteği verecek.
14 AMBULANS HİBESİ
Öte yandan Myanmar'ın farklı bölgelerindeki sağlık tesislerine de koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanılması amacıyla 14 ambulans hibe edilecek.