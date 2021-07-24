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Japonya'dan Myanmar'a koronavirüse karşı destek

Japonya'dan Myanmar'a koronavirüse karşı destek

Japonya koronavirüs salgınında stratejik ortaklarına ve az gelişmiş ülkelere desteklerini sürdürürken bu kez de Myanmar'a oksijen yoğunlaştırıcı ve ambulans hibe etti.