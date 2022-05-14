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    Japonya'dan Rusya'ya ihracat yasağı

    Japonya'nın Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya'ya yüksek teknoloji ekipmanlarının ihracatını yasakladığı açıklandı.
    • 14.05.2022 - 09:04
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    Japonya'dan Rusya'ya ihracat yasağı

    Ukrayna'ya açtığı savaşın ardından Rusya'ya yaptırımlar çeşitli alanlarda devam ediyor. Japonya'da daha önce büyük Rus bankalarına uyguladığı yaptırımları şimdi de teknolojik ürünlerin ihracatına yansıttı.

    Yüksek teknoloji ürünlerinin ihracatını yasakladı

    Japonya, 8 Mayıs'ta çevrim içi yapılan G7 Zirvesi'nin ardından Rusya'ya yeni ekonomik yaptırımlar uygulama kararı almıştı. Japonya'nın Rusya'ya yüksek teknoloji ekipmanlarının ihracatını yasakladığı bildirildi.

    Rus Haber Ajansı TASS'ta yer alan haberde, Japon hükümetinin onayladığı yasağın 20 Mayıs itibarıyla yürürlüğe gireceği belirtildi.

    Japonya

    Yüksek teknoloji ürünleri arasında 3D yazıcılar var

    Japonya'nın ihracatını yasakladığı yüksek teknoloji ürünleri arasında 3D yazıcılar, kuantum bilgi işlem ekipmanları, elektronik mikroskoplar ve yağ arıtma katalizörleri bulunduğu kaydediliyor.

    Japonya

    Japonya daha önce de Rus bankalarına yaptırım uygulamıştı

    Japon hükümeti, dün, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'nın en büyük finans kuruluşu Sberbank ve en büyük özel bankası Alfa Bank'ın varlıklarını dondurmuştu.


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