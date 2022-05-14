Japonya'dan Rusya'ya ihracat yasağı

Japonya'nın Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya'ya yüksek teknoloji ekipmanlarının ihracatını yasakladığı açıklandı.

Ukrayna'ya açtığı savaşın ardından Rusya'ya yaptırımlar çeşitli alanlarda devam ediyor. Japonya'da daha önce büyük Rus bankalarına uyguladığı yaptırımları şimdi de teknolojik ürünlerin ihracatına yansıttı.

Yüksek teknoloji ürünlerinin ihracatını yasakladı

Japonya, 8 Mayıs'ta çevrim içi yapılan G7 Zirvesi'nin ardından Rusya'ya yeni ekonomik yaptırımlar uygulama kararı almıştı. Japonya'nın Rusya'ya yüksek teknoloji ekipmanlarının ihracatını yasakladığı bildirildi.

Rus Haber Ajansı TASS'ta yer alan haberde, Japon hükümetinin onayladığı yasağın 20 Mayıs itibarıyla yürürlüğe gireceği belirtildi.

Yüksek teknoloji ürünleri arasında 3D yazıcılar var

Japonya'nın ihracatını yasakladığı yüksek teknoloji ürünleri arasında 3D yazıcılar, kuantum bilgi işlem ekipmanları, elektronik mikroskoplar ve yağ arıtma katalizörleri bulunduğu kaydediliyor.

Japonya daha önce de Rus bankalarına yaptırım uygulamıştı

Japon hükümeti, dün, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'nın en büyük finans kuruluşu Sberbank ve en büyük özel bankası Alfa Bank'ın varlıklarını dondurmuştu.