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    Japonya'nın 2022 mali yılı bütçesi 950 milyar doları aşacak

    Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre 2022 mali yılı bütçesi, 107 trilyon yeni (950 milyar dolar) aşacağı bildirildi.
    • AA
    • 01.12.2021 - 09:37
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    Japonya'nın 2022 mali yılı bütçesi 950 milyar doları aşacak

    Dünyada ülkeler bütçelerini tartışmaya başladı. Bütçeleri ile öne çıkan ülkelerden biri de Japonya oldu.

    NİSAN 2022'DE BAŞLAYACAK MALİ YILDA YENİ REKOR BEKLENİYOR

    Kyodo ajansının haberinde 2012'den bu yana her yıl artan yıllık bütçede, son 9 yıldır art arda rekor kıran Japonya bütçesinin, Nisan 2022'de başlayacak mali yılda yeni rekora erişeceği kaydedildi.

    BÜTÇE ARALIK SONUNDA ONAYLANACAK

    Başbakan Kişida Fumio'nun, genel bütçe taslağını aralık sonuna doğru onaylaması bekleniyor. Taslak bütçe daha sonra Mart 2022'ye dek olağan meclis genel kurulunda yasalaşacak.

    Japonya nın 2022 mali yılı bütçesi 950 milyar doları aşacak #1

    2021 MALİ YILI BÜTÇESİ, 106,6 TRİLYON YENDİ

    31 Mart 2022'de sona erecek mevcut 2021 mali yılı bütçesi, 106,6 trilyon yen olarak kayda geçmişti.

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