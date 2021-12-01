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Japonya'nın 2022 mali yılı bütçesi 950 milyar doları aşacak

Japonya'nın 2022 mali yılı bütçesi 950 milyar doları aşacak

Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre 2022 mali yılı bütçesi, 107 trilyon yeni (950 milyar dolar) aşacağı bildirildi.