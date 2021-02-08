Japonya’nın en büyük hava yolu şirketlerinden ANA küçülmeye gidiyor

Japonya’nın en büyük hava yolu şirketlerinden All Nippon Airways (ANA), gelecek 5 yıl içinde iş gücünü yüzde 20 azaltmayı planladığını duyurdu.

Kyodo ajansının haberine göre, koronavirüs salgınının ekonomiye ve hava yolu şirketlerine olumsuz etkisi sonucu şirket, masrafların hafifletilmesi için iş gücünde daralmaya gidecek.

ANA nisanda başlayacak 2021 mali yılında, filosundaki geniş ve büyük uçakların kullanımını yüzde 50 oranında düşüreceğini daha önce açıklamıştı.

Her yıl yaklaşık 3 bin kişiyi işe alan firma, 2021 mali yılı itibarıyla yeni personel alımını azaltacak ve 2021’de 700, 2022’de de 200 kişilik yeni istihdam sağlayacak.

ŞİRKETİN İŞ GÜCÜ MART 2026’YA KADAR 30 BİNE DÜŞECEK

Her yıl yaklaşık 2 bin kişinin emeklilik dahil doğal sebeplerle ayrıldığı şirketin iş gücü Mart 2026’ya kadar 38 binden 30 bine kadar düşürülecek.

Nisan-aralık 2020 döneminde 2 milyar 940 milyon dolar net kar kaybı açıklayan ANA, mevcut mali yılda 4 milyar 850 milyon dolar net kayıp beklediğini duyurmuştu.