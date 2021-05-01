Japonya'nın hava yolu firması ANA'dan 2020 mali yılında rekor kayıp

Japonya'nın en büyük hava yollarından All Nippon Airways, yolcu sayısının düşmesine bağlı olarak 2020 mali yılında 404 milyar 600 milyon yen (3 milyar 700 milyon dolar) net kayıp yaşadı.

Japon havayolu firması All Nippon Airways (ANA), satışların yüzde 63,1 düşüşle 728 milyar 6 milyon yene (6 milyar 600 milyon dolar) gerilemesi sonrası 464 milyar 700 milyon yen (4 milyar 200 milyon dolar) işletme kaybı yaşadı.

"KAYBIN SEBEBİ KORONAVİRÜS SALGINI"

ANA'dan yapılan açıklamaya göre firma, koronavirüs salgının hava yolu seyahat sektörüne etkisi sonrası 31 Mart 2020'de sona eren mali yılı rekor net kayıpla kapattı.

SATIŞLAR YÜZDE 63,1 DÜŞTÜ

Buna göre Japon firma, satışların yüzde 63,1 düşüşle 728 milyar 6 milyon yene (6 milyar 600 milyon dolar) gerilemesi sonrası 464 milyar 700 milyon yen (4 milyar 200 milyon dolar) işletme kaybı yaşadı.

İç hatlarda yüzde 70,5 ve dış hatlarda ise yüzde 95 yolcu kaybı yaşayan ANA 404 milyar 600 milyon yen (3 milyar 700 milyon dolar) net kayıp kaydetti.

"ŞİMDİYE KADAR GÖRÜLMEMİŞ BİR DÜŞÜŞ"

ANA Başkanı Katanozaka Şinya, çevrim içi düzenlediği basın toplantısında, "Salgın sebebiyle iç ve dış hat taleplerinde şimdiye kadar görülmemiş düşüşle karşılaştık." dedi.

"EN KÖTÜSÜ HENÜZ AŞILMADI"

"En kötüsünün henüz aşılmadığını" kaydeden Katanozaka, normale dönüşün yolunun, koronavirüse karşı aşılama uygulamalarının yaygınlaştırılmasıyla açılacağını belirtti.

Katanozaka, "Masraf düşürülmesi konusunda daha fazla ilerleme katederek yeniden kârlı hale gelebiliriz. Bu sayede talebin geri kazanılması bekleniyor." diye konuştu.