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Japonya'nın ihracatı arttı
Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ekonomilerden birisi olan Japonya'da, ihracatının artmasına dair olumlu bir gelişme kaydedildi.
- AA & Ensonhaber
- 20.05.2021 - 10:20
- Güncelleme : 20.05.2021 - 10:30
Japonya'nın ihracatı nisan ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artış gösterdi.
İHRACAT BEKLENTİNİN ÜZERİNDE ARTTI
Mart ayında ihracat yüzde 16,1 artmıştı. Ekonomistler nisan ayında Japonya'nın ihracatın yüzde 30,9 artmasını bekliyorlardı.
JAPONYA'NIN İTHALATI DA ARTTI
Nisan ayında Japonya'nın ithalatı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,8 yükseldi. Beklenti yüzde 8,8 artış olacağı yönündeydi.