Jeopolitik risklerden dünya ekonomisine 5 yılda 14,5 trilyon dolar zarar

AA

Jeopolitik Çatışma senaryosuna göre, jeopolitik gerilimlerin, işletmeler üzerinde önemli etkisinin olması nedeniyle küresel ticaret ağlarının yeniden düzenlenmesi ihtiyacı ortaya çıktı.

İngiltere merkezli sigorta ve reasürans kuruluşu Lloyd's'un, hükümetler, risk yöneticileri ve sigorta sektörü için karşılaşılabilecek en önemli küresel tehditlere ilişkin hazırladığı etki değerlendirmesi olan Jeopolitik Çatışma senaryosuna göre, dünyadaki ithalat ve ihracatın yüzde 80'i deniz yolu ticaretiyle gerçekleşiyor.

JEOPOLİTİK ÇATIŞMA ÖNEMLİ TEHDİT

Yaklaşık 11 milyar ton mala karşılık gelen bu hacmin deniz yolu ticaretiyle oluştuğu göz önüne alındığında, jeopolitik bir çatışma nedeniyle önemli ticaret rotalarının kapanması ihtimali, ekonomiye yönelik en büyük tehditlerden biri olarak öne çıkıyor.

KÜRESEL EKONOMİYE GELECEK 5 YIL İÇİNDE 14,5 TRİLYON DOLAR ZARAR

Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda, çatışma bölgeleri başta olmak üzere altyapıda meydana gelebilecek kayıplar ve yaptırımların uygulanmasıyla nakliye hatlarının tehlikeye girmesinin küresel ekonomiye gelecek 5 yıl içinde 14,5 trilyon dolara mal olabileceği hesaplanıyor.

"AVRUPA'NIN KAYBI 3,4 TRİLYON DOLARI BULABİLİR"

İşletmeler üzerindeki etki, bulundukları bölgeye ve çatışmaya dahil olma, uluslararası ticarete bağımlılık ve tedarik zinciri aksamaları nedeniyle gecikecek veya kaybedilecek mallar gibi faktörlere göre değişiklik gösterirken, otomobil ve elektronik üretimi için yarı iletkenler gibi malzemeler konusunda diğer gelişmiş ülkelere büyük ölçüde bağımlı olan Avrupa'nın, 3,4 trilyon dolar kayıp yaşayabileceği tahmin ediliyor.