Jeopolitik tansiyon piyasaları olumsuz etkiledi

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş baskısı arttı. Ekonomi çevreleri bu savaş riskinin etrafında endişe ile hareket ettiği için satıcılı bir seyir takip ediyor.

Küresel pay piyasalarında, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini tanımasının ardından satış baskısı artarken, konuya ilişkin gelişmeler ve yoğunlaşan veri takviminin bugünkü fiyatlamalarda etkili olması bekleniyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzaladı.

TİCARİ VE FİNANSAL İLİŞKİLER YASAKLANDI

ABD, Rusya'nın bu kararını şiddetle kınarken, sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile ABD'li kişi ve kurumların tüm ticari ve finansal ilişkilerini yasakladı.

Dün gece acil toplanan Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi de Ukrayna ve Rusya arasında gelinen noktanın son derece tehlikeli olduğunu, büyük çatışma riski taşıyan gelişmelerin ne pahasına olursa olsun önlenmesi gerektiğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy alınan kararlarla bağlantılı sonuçların tüm sorumluluğunun Rusya'ya ait olduğunu belirtirken, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı da "Rusya'nın kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz." açıklamasını yaptı.

BUĞDAY, ALTIN, PETROL FİYATI ARTTI

Gelişmelerin ardından artan jeopolitik risklerle başta buğday, petrol ve altın olmak üzere emtia fiyatlarında yükseliş yaşanırken, yeni günün Asya borsaları ile ABD ve Avrupa endeks vadeli kontratlarında sert düşüşle başladığı gözlendi.

Brent petrolün varil fiyatı 95,1 dolarla bir haftanın en yüksek seviyesini test etti, altının ons fiyatı ise 1.914 dolarla 8 ayın zirvesini gördü.

NEW YORK BORSASI DÜŞÜŞLE GÜNE BAŞLADI

Bu gelişmelerle dün tatil dolayısıyla işlem yapılmayan New Yok borsasında, ABD'nin endeks vadeli kontratlarında yeni günün yüzde 2'ye yakın düşüşle başladığı görülüyor. Dolar endeksi yüzde 0,2'lik artışla 96,2 seviyelerinde bulunurken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık bir haftadır gözlenen düşüşünü sürdürdü ve yüzde 1,86'ya indi.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

10.00 Türkiye, şubat ayı reel kesim güven endeksi

10.00 Türkiye, şubat ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı

12.00 Almanya, şubat ayı Ifo iş ortamı güven endeksi

17.45 ABD, şubat ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

18.00 ABD, şubat ayı tüketici güven endeksi

18.00 ABD, şubat ayı Richmond Fed İmalat Endeksi