Jeotermal elektrik kapasitesi 10 yılda 100 kat arttı

Türkiye enerji kaynakları konusunda jeotermal zenginliklerinden güç alıyor.

Jeotermal Enerji Derneği (JED) Başkanı Ali Kındap, jeotermal enerjiden elektrik üretim kapasitesi geçen yıl sonunda 1650 megavat seviyesine ulaşan Türkiye'nin bu alanda dünyada en hızlı büyüyen ülkelerden olduğunu ifade etti.

JEOTERMAL SAHA GEZİSİ YAPILDI

JED; TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyelerinin sektör faaliyetlerini yerinde görmeleri amacıyla jeotermal saha gezisi düzenledi. Heyet, Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bulunan 26 megavat kurulu güç ve yüzde 65 ekipman yerlilik oranına sahip Greeneco JES-6'ya da program kapsamında ziyaret gerçekleştirdi.

"TÜRKİYE'NİN HER BÖLGESİ JEOTERMAL ENERJİ AÇISINDAN YÜKSEK POTANSİYELE SAHİP"

Kındap, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin jeotermal enerji potansiyelinin daha fazla kullanılması için farkındalığın artması gerektiğini belirterek, "Türkiye'nin jeotermal enerjiden elektrik üretim potansiyelinin 3 bin 500 megavat seviyesinde olduğu tahmin ediliyor." dedi.

Mevcut elektrik üretim kapasiteyle Türkiye'nin dünyada dördüncü sırada yer aldığını aktaran Kındap, dünyada jeotermal enerjinin, başta ısıtma olmak üzere, soğutma, kurutma, turizm, sağlık tesisleri, seracılık, kültür balıkçılığı ve madencilik alanlarında kullanıldığını anlattı.

JEOTERMAL 24 ÜLKEDE ELEKTRİK ÜRETİMİ İÇİN KULLANILIYOR

Jeotermal enerjinin 78 ülkede, ısıtma ve soğutma uygulamalarında, 24 ülkede ise elektrik üretim amaçlı kullanıldığı bilgisini paylaşan Kındap, şöyle konuştu:

"Jeotermal enerjinin dünyada kurulu elektrik kapasitesi 15 bin 950 megavata ulaştı, 2025'te bu kapasitenin 20 bin megavata ulaşması öngörülüyor. Türkiye'de özel sektör yatırımları ve devlet politikaları sayesinde jeotermal enerjiden elektrik üretim kapasitesi son 10 yılda 100 kattan fazla artarak geçen yıl sonunda 1.650 megavat seviyesine ulaştı. Türkiye bu alanda dünyada en hızlı büyüyen ülkelerden biri oldu. Enerjide dışa bağımlılığı azaltmada jeotermal enerji iyi bir alternatif. Türkiye'nin neredeyse her bölgesi jeotermal enerji açısından yüksek potansiyele sahip bulunuyor."

SERALAR DAHİL KULLANIM ALANI ÇOK GENİŞ

Jeotermal enerjinin, elektrik üretimi, balıkçılık, seracılık, gıda kurutma, termal turizm ve bölgesel ısıtma-soğutma gibi 15'ten fazla entegre ve doğrudan kullanım alanı olduğunu belirten Kındap, üretimin devamlılığına imkan sağlayan jeotermal enerjide yangın, patlama ve zehirleme riski de olmadığını dile getirdi.

"İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİNİN YIKICI ETKİLERİNE DUR DENMELİ"

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız da jeotermal saha gezisi sonrası yaptığı değerlendirmede, son dönemde ülke gündemlerinin ilk sıralarında iklim değişikliği ve küresel ısınmanın geldiğini vurgulayarak, "İklim değişikliğinin yıkıcı etkilerine dur denilmemesi durumunda, 2030 yılına kadar küresel ısınmanın yıllık maliyeti 300 milyar dolar, 2030'dan 2050'ye kadar ise 500 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor." diye konuştu.