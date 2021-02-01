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Jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahalarının ihalesi
Bolu'da jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ile kum-çakıl işletme ruhsat sahalarının ihaleye çıkarıldığı bildirildi.
- AA
- 01.02.2021 - 08:48
Bolu İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığı’nın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
SU ARAMA İLE KUM-ÇAKIL İŞLETME RUHSAT SAHALARI
Buna göre, Bolu'nun Merkez ve Yeniçağa ilçelerinde 2 jeotermal kaynak su arama sahası, Yeniçağa ilçesinde doğal mineralli su arama sahası, Dörtdivan ilçesinde jeotermal kaynak-doğal mineralli su arama sahası ve Merkez ilçesinde bir adet kum-çakıl işletme sahası ihale edilecek.
İHALE TARİHİ 23 ŞUBAT
İhale, 23 Şubat saat 14.00'te Bolu İl Encümeni toplantı salonunda gerçekleştirilecek.