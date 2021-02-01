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    Jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahalarının ihalesi

    Bolu'da jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ile kum-çakıl işletme ruhsat sahalarının ihaleye çıkarıldığı bildirildi.
    • AA
    • 01.02.2021 - 08:48
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    Jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahalarının ihalesi

    Bolu İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığı’nın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

    SU ARAMA İLE KUM-ÇAKIL İŞLETME RUHSAT SAHALARI

    Buna göre, Bolu'nun Merkez ve Yeniçağa ilçelerinde 2 jeotermal kaynak su arama sahası, Yeniçağa ilçesinde doğal mineralli su arama sahası, Dörtdivan ilçesinde jeotermal kaynak-doğal mineralli su arama sahası ve Merkez ilçesinde bir adet kum-çakıl işletme sahası ihale edilecek.

    İHALE TARİHİ 23 ŞUBAT

    İhale, 23 Şubat saat 14.00'te Bolu İl Encümeni toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

    Jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahalarının ihalesi #1

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