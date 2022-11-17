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    Jeremy Hunt: İngiltere ekonomisi resesyonda

    Londra yönetiminden yapılan açıklamada, ülke ekonomisinin durgunluk yaşadığı belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2022 - 15:05
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 15:17
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    Jeremy Hunt: İngiltere ekonomisi resesyonda

    İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, ülke ekonomisiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

    Bakan Hunt, İngiliz ekonomisinin resesyona girdiğini söyledi.

    İngiliz ekonomisi durgunluk yaşıyor

    Bütçe Sorumluluğu Ofisi (OBR) verilerine işaret eden Hunt, İngiltere'nin şu anda “diğer ülkeler gibi” durgunluk yaşadığını duyurdu.

    Sonbahar Bildirisi'ni Avam Kamarası'na sunan Hunt, burada yaptığı konuşmada, Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın (GSYİH) 2024'te büyümeye dönmeden önce gelecek yıl yüzde 1.4 küçülmesinin tahmin edildiğini aktardı.

    Denizaşırı yardım harcama hedefinde geri adım

    Diğer taraftan İngiliz Bakan, ekonomik durum izin verene kadar yüzde 0,7'lik denizaşırı yardım harcama hedefini korumanın mümkün olmayacağını vurguladı.

    Hükümetin bu hedefe tamamen bağlı kaldığını anlatan Hunt, bugün ortaya konan planların, harcamaların yaklaşık yüzde 0,5'te kalacağını varsaydığını kaydetti.

    Jeremy Hunt: İngiltere ekonomisi resesyonda #1

    İklim değişikliğiyle mücadele mesajı

    BBC'nin haberine göre, iklim değişikliği konusunda İngiltere'nin emisyonları "herhangi bir G20 ülkesinden daha fazla azaltarak" küresel bir lider olduğunu savunan Hunt, şöyle dedi:

    "Ancak karşı karşıya olduğumuz varoluşsal kırılganlıkla, uluslararası iklim sorumluluklarımızdan geri adım atmak için yanlış bir zaman olacaktır."

    Jeremy Hunt, 2030 yılına kadar emisyonlarda yüzde 68'lik bir azalma da dahil olmak üzere, COP26'da kabul edilen Glasgow İklim Anlaşması'na tamamen bağlı kaldıklarını teyit etti.


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