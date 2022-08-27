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    Jerome Powell'ın açıklamaları New York borsasını düşürdü

    Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada enflasyonla mücadelenin acı vereceğini aktarması borsa üzerinde olumsuz yankılandı.
    • 27.08.2022 - 09:39
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    Jerome Powell'ın açıklamaları New York borsasını düşürdü

    ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, enflasyonla mücadelede geri adım atmayacaklarının sinyalini verince, Dow Jones endeksi, 1.000 puandan fazla geriledi.

    New York borsası, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

    Kapanışta Dow Jones endeksi, 1.000 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 3,03 azalışla 32.283,40 puana geriledi.

    Fed'den "enflasyonla mücadelenin acı vereceği" uyarısı

    S&P 500 endeksi yüzde 3,37 azalarak 4.057,74 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,94 kayıpla 12.141,71 puana indi.

    ABD'de öncü dış ticaret açığı olarak adlandırılan mal ticareti açığı da temmuzda aylık yüzde 9,7 azalışla 89,1 milyar dolara gerileyerek daralma göstermişti. Ülkede Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi ise ağustosta yukarı yönlü revize edilerek 58,2 oldu.

    Jerome Powell ın açıklamaları New York borsasını düşürdü #1


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