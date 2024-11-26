Joe Biden, başkanlığında ABD'ye 1 trilyon doların üzerinde yatırım çekildi

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ABD Başkanı Joe Biden, yazılı bir açıklama yaparak, görevi boyunca, "Amerika'da Yatırım" gündeminin 1 trilyon doların üzerinde özel sektör yatırımını ülkeye çekmeye yardımcı olduğunu bildirdi.

Biden, açıklamasında, göreve geldiği ilk günden itibaren, son 4 yılda sadece ekonomik rahatlama sağlamakla kalmayıp, Amerika'ya yatırım yapmaya da kararlı olduğunu vurguladı.

"ALTYAPI İÇİN YASALAR ÇIKARTILDI"

Biden, altyapıyı yeniden inşa etmek, temiz bir enerji ekonomisi kurmak ve onlarca yıllık ülke dışı imalattan sonra üretimi ABD'ye geri getirmek için yasalar çıkardıklarını anımsattı.

Biden, "Geleceğin endüstrilerine yapılan bu yatırımlar, geleceğin Amerika'da, Amerikalı işçiler tarafından yapılmasını sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"İNŞAAT VE İMALAT İSTİHDAMI ARTTI"

Son 4 yılda 1,6 milyon inşaat ve imalat istihdamı yaratıldığını ifade eden Biden, şunları kaydetti: