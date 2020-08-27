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    JP Morgan analizinden sonra, dolar TL karşısında değer kaybetti

    JP Morgan analizinden sonra, dolar TL karşısında değer kaybetti

    Analistler, Asya piyasalarında düşük işlem hacminin etkisiyle, 7.4174 seviyelerini gören dolar/TL'nin JP Morgan'ın analiz raporunda dolar/TL'de satış önerdiğini belirtmesiyle 7.33 seviyesine geriledi.
    • Haber Merkezi
    • 27.08.2020 - 00:42
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    JP Morgan analizinden sonra, dolar TL karşısında değer kaybetti

    Düşük ilem hacminin yaşandığı dönemde dolar/TL seviyelerinde yükselme yaşanmıştı.

    Düşük işlem hacminin yaşandığı zaman diliminde 7.4174 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören dolar/TL, bu seviyeden düşüşe geçerek 7.3356'ya kadar geriledi.

    EURO VE STERLİN DE TL KARŞISINDA DÜŞÜŞ YAŞADI

    Saat 16.00 itibarıyla dolar/TL, önceki gün kapanışına göre yüzde 0.4 değer kaybıyla 7.3680'den işlem görürken, euro/TL yüzde 0.8 azalışla 8.6840, sterlin/TL yüzde 0.5 gerileyerek 9.6770 seviyesine indi.

    JP Morgan analizinden sonra, dolar TL karşısında değer kaybetti #1

    TL POZİTİF AYRIŞTI

    Bu arada, gelişmekte olan bazı ülkelerin para birimleri dolar karşısında değer kaybederken, TL'nin pozitif ayrıştığı gözlendi. Rus rublesi dolar karşısında yüzde 1.03, Brezilya reali yüzde 0.62, Endonezya rupisi yüzde 0.53 değer kaybetti.

    JP Morgan analizinden sonra, dolar TL karşısında değer kaybetti #2

    DOLAR SAT TL AL

    Analistler, JP Morgan'ın teknik analiz raporunda dolar sat, TL al önerisinde bulunduğunu anımsatarak, öneri sonrası dolar kuru üzerindeki baskının arttığını ifade etti.

    Raporda, dolar kurunda yukarı yönlü ivme kaybının vurgulandığını söyleyen analistler, 7.1890'ın kırılması durumunda düşüşün ivme kazanmasının beklendiğini kaydetti.

    Analistler, JP Morgan değerlendirmesinde dolar/TL için, 6.7800 ve 5.5000 seviyelerinin gündeme gelebileceği, 7.6500 seviyesinin ise stop-loss olarak değerlendirileceğinin belirtildiğini ifade etti.

    JP Morgan analizinden sonra, dolar TL karşısında değer kaybetti #3

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