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    JP Morgan, şirketlerinin dolar cinsi borçlanma tahminlerini düşürdü

    JP Morgan, gelişmekte olan ülkelerdeki şirketlerinin dolar cinsi borçlanma tahminlerini düşürdüğünü açıkladı.
    • 13.09.2022 - 12:03
    • Güncelleme : 13.09.2022 - 12:08
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    JP Morgan, şirketlerinin dolar cinsi borçlanma tahminlerini düşürdü

    Küresel ekonominin geldiği noktada gelişmekte olan ülkelerin pozisyonları ile ilgili bir tahmin daha açıklandı.

    ABD'li yatırım bankası JP Morgan, gelişmekte olan ülkelerdeki şirketlerin bu yıl yapacağı borçlanma için tahminlerini bir kere daha düşürdü.

    Gelişmekte olan ülkelerin ekonomileri baskı altında

    Alınan bu karar, gelişmekte olan ekonomilerin karşı karşıya kaldığı baskılara işaret etti.

    Reuters'in haberine göre, JP Morgan analistleri tarafından yayınlanan raporda, "Birincil piyasanın durgun seyretmeye devam ederken toparlanacağına dair çok az gösterge bulunuyor. Bu da bizi 2022 tahvil ihracı tahminimizi bir kez daha aşağı yönlü revize ederek 400 milyar dolardan 260 milyar dolara düşürmeye yöneltti." ifadeleri yer aldı.

    En çok şirket tahvili ihraç etmesi beklenen ülkeler arasında Türkiye de var

    JP Morgan tarafından yayınlanan rapora göre en çok şirket tahvili ihraç etmesi beklenen ülkeler arasında Türkiye 6 milyar dolar ile yer alırken, listede Çin 10 milyar dolar, Peru 4 milyar dolar, İsrail 3,7 milyar dolar ve Romanya da 3,2 milyar dolar ile yer aldı.

    Gelişmekte olan ülkeler ve bu ülkelerdeki şirketlerin ihraç ettiği tahvillerin büyüklüğü, bu yıl borçlanma maliyetlerinde meydana gelen yükselişle birlikte keskin şekilde geriledi.

    JP Morgan

    Uluslararası piyasalara borçlanmaktan kaçınıldı

    Yükselen faizler nedeniyle pek çok şirket, uluslararası piyasalardan borçlanamadı veya borçlanmaktan vazgeçti.


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