JP Morgan, Türkiye'nin 2021 büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu JP Morgan, Türkiye'nin 2021 büyüme tahminini 6,1’den yüzde 6,8’e olmak üzere yukarı yönlü revize ettiğini duyurdu.

Türkiye'nin koronavirüs salgını ile gösterdiği etkin mücadelesi ve pozitif gelen ekonomik verilerinin etkisiyle, büyüme tahminlerini yukarı revize eden kuruluşların arasına JP Morgan da katıldı.

ABD merkezli çok uluslu bankacılık ve finans hizmetleri şirketi JP Morgan, yayınladığı raporda Türkiye için büyüme tahminini yukarı yönlü güncellediğini belirtti.

TÜRKİYE İÇİN 2021 BÜYÜME TAHMİNİ YÜZDE 6,1’DEN 6,8’E YÜKSELDİ

Amerikalı yatırım bankası JP Morgan, Türkiye'nin 2021'e ilişkin büyüme tahminini yüzde 6,1’den yüzde 6,8’e revize etti.