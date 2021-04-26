JPMorgan, Bitcoin fonu kuracak

ABD merkezli çok uluslu banka JPMorgan Chase&Co., belirli müşterilerine sunmak üzere, yaz aylarının başlarında aktif olarak yönetilecek bir Bitcoin fonu kuracağını açıkladı.

Kripto varlıklara en uzak duran bankalar arasında sayılan JPMorgan Chase'in kuracağı Bitcoin fonuna, saklama sağlayıcısı olarak, kurumsal Bitcoin platformu NYDIG hizmet verecek.

JPMorgan'ın bu adımı, Pantera Capital ve Galaxy Digital gibi kripto endüstrisinde faaliyet gösteren kuruluşların uyguladıkları ücretlendirme politikalarından "bir kırılma noktası" olarak gösteriliyor. Habere göre, bankanın bu hizmetini alacak müşterilerin, kendilerine hiç dokunmadan, Bitcoin satın almalarına ve elektronik cüzdanlarında tutmalarının önünü açacak.

ABD'nin önde gelen bankalarından Morgan Stanley de geçen ay en zengin müşterilerine Bitcoin fonları dağıtmaya başladığını açıkladı.

BITCOIN ÖNCE GERİLEDİ SONRA 53 BİN DOLARA DENGELEDİ

ABD vergi yasasında değişiklik girişimleri" gibi nedenlerle gelen satışlarla 50 bin doların altına gerileyen Bitcoin, gelen yeni alımlarla 53 bin doların üzerine toparlanırken, toplam hacim de yeniden 1 trilyon 900 milyar doları aştı. Son 24 saat içinde 47 bin 159,49 ve 53 bin 929,40 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 7,36 artışla 53 bin 402,39 dolara yükselirken, birimin haftalık kaybı yüzde 6,27 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, 999 milyar 100 milyon dolar ile yeniden 1 trilyon dolar sınırına dayandı.

ETHEREUM SON 24 SAATTE YÜZDE 7,61 ARTTI

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 7.61 artışla 2 bin 484,86 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 11,01 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 287 milyar 630 milyon dolara yükseldi.